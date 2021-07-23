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Шоу-бізнес

Влад Яма на дієті набрав вісім кілограмів

14:21 23 липня 2021
Влад Яма

Відомий танцюрист і хореограф, а тепер ще й телеведучий Влад Яма, дружина якого захопила шикарним спортивним тілом, на дієті набрав вісім кілограмів. Про це він розповів в програмі «Твій день». В ефірі з дієтологом обговорювали, чи можна схуднути за допомогою фруктів.

Дієтолог Ганна Білокоз продемонструвала, що на один кілограм дині доводиться аж 16 чайних ложок цукру. І якщо дотримуватися «динної дієти», кілограмів може тільки додатися.

Влад Яма розповів, що одного разу йому довелося сісти на дієту, щоб набрати вагу. 14 років тому, після участі в проекті «Танці з зірками», він сильно схуд через стрес і навантаження. Тренер призначив йому спортивну дієту з високим вмістом білків. Завдяки їй танцюрист набрав 8 кілограмів і повернувся до своєї нормальної ваги. А ось що стосується фруктових дієт, то Влад не є їхнім прихильником, обмежує себе в їжі й активно займається спортом.

«Більшу частину свого свідомого життя я обмежую себе в харчуванні. Я розумію, що можна їсти, а що не можна. Намагаюся порушувати ці правила якомога рідше. Кавун — один з моїх улюблених десертів, разом з черешнею. Після зустрічі з дієтологом, в ефірі „Твій день“, мої сумніви щодо кавунової дієти тільки посилилися. Неможливо схуднути, вживаючи таку кількість цукру за раз. Це все — стереотипи. Кавун треба їсти для задоволення, а не для схуднення — це точно», — прокоментував Влад Яма.

Нагадаємо, Джамала після другої вагітності набрала зайві кілограми, але позбулася їх за допомогою спеціально розробленої для неї дієти та фізичних навантажень і тепер демонструє струнку фігуру.

Серйозно взялася за свою фігуру і Наталя Могилевська. Вона навіть уклала парі: якщо не схудне, то поголиться налисо. Співачка стримала слово і залишилася з шевелюрою.

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