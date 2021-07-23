Максим Галкін похвалився урожаєм з саду, який посадив своїми руками

Гуморист Максим Галкін часто публікує у соцмережах цікаві фото й відео з життя своєї родини. Не так давно Галкін показав, як вони з сином Гаррі у теплиці збирали урожай огірків.

А кілька хвилин тому в його акаунті в Instagram з'явилося відео з розкішного саду у маєтку Пугачової-Галкіна в селі Грязь.

Шоу-мен з гордістю показував груші та яблуні з налитими плодами, які саджав сам. Максим з любов'ю обходив свої володіння. Видно, що йому приємно показати результати своєї праці й доглянутий сад.

Передплатники Галкіна похвалили його гарний сад, доглянуту ділянку. Але поцікавилися: «Де мільйон яскраво-червоних троянд?». Деякі накидали компліментів самому Максиму.

Як відомо, артист не цурається фізичної праці. Він може всю чоловічу роботу вдома робити сам. Не раз Галкін разом із сином демонстрували, як вкручують лампочки або ремонтують сходи у будинку.

Не так давно гуморист купив інтер'єрний декор, що складається з чотирьох полотен. Придбання було цінне і «миття» стелі шоу-мен не довірив нікому. Допомагала йому тільки Алла Борисівна, але тільки своєю присутністю.

Фото Instagram / maxgalkinru

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