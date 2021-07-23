«Було дуже соромно»: Аліна Гросу на концерті перед військовими згубила спідницю

Популярна співачка й акторка Аліна Гросу, яка змінила звичний образ блондинки, розповіла про конфуз на концерті. Одного разу під час виступу перед військовими вона згубила спідницю на сцені. Подробицями Аліна Гросу поділилася, відповідаючи на запитання Олександрі Кучеренко в програмі «33 за 3».

«Мені було соромно за виступ, коли у мене на концерті впала спідниця. Виступала перед офіцерами, і я просто сказала: «Хлопці, дивлячись на вас, у мене все злітає», — розповіла Аліна Гросу.

Також співачка поділилася, що свій перший гонорар заробила ще в чотири роки. Вона співала перед гостями в ресторані, за що отримала 40 гривень. Зароблене витратила на касету з мультиками.

Аліна каже, що в шлюбі, який розпався всього через півроку, вона навчилася готувати та бути мудрішою. Поруч з собою вона бачить чесного та люблячого чоловіка.

Очевидно, таким для неї став актор Роман Полянський. Пара більше не приховує своїх стосунків. На дні народження Аліни Роман чуттєво привітав її зі святом.

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