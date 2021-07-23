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«Завила від болю»: популярна українська блогерша отримала серйозну травму на тренуванні

15:54 23 липня 2021
«Завила від болю»: популярна українська блогерша отримала серйозну травму на тренуванні

Популярна блогерша Софія Стужук, за пригодами якої в Instagram стежать вже 2,67 млн осіб, отримала неприємну травму на тренуванні.

У мережі вона повідомила, що порвала зв'язки, які утримують колінну чашечку.

«О***ніла і від хрускоту цього всього і від вигляду, і від болю. Тепер мінімум 2 тижні мені не можна розгинати ногу», — поскаржилася вона фоловерамв, продемонструвавши новенький бандаж.

Втім, Софія і тут знайшла позитив, заявивши, що має намір прийняти ситуацію, пояснити собі, за що їй послано таке випробування, і відновлюватися.

Зараз же вона найбільше шкодує не про це, а про те, що травма завадила її спільному прямому ефіру в Instagram з другом-екс-учасником шоу «Холостячка» Андрієм Шатирко.

Нагадаємо, в квітні інстаблогер демонструвала в мережі бандажну білизну, яку їй наказали носити після пластики грудей. Тоді ж вона зізналася, що після операції у неї був величезний набряк. Втім, після демонстрації нею на відео домашніх пологів підписників Софії вже нічим не здивувати.

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