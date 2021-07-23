«Кримнашисту» Газманову видалили пухлину на обличчі

«Шанувальник» російського президента Володимира Путіна і його антиукраїнської політики співак Олег Газманов не так давно переніс операцію на плечі, після якої йому потрібно тривале відновлення.

Але, як виявилося, це була далеко не єдина операція співака-кримнашиста, пише «ЕГ» .

«На лобі у мене була шишка, жировик, але мені видалили її», — розговорився співак. Видання зазначає, що Олег Газманов продовжує виступати і збирає досить великі зали, а вільний час проводить з родиною — дружиною Мариною, синами Родіоном і Філіпом, а також дочкою Маріанною.

«У мене троє дітей. Неважливо, що там пишуть у газетах і журналах — все три дитини мої», — категорично заявив Газманов.

Старший син артиста, Родіон Газманов, — найвідоміший, він наслідував батька і став займатися музикою. Він співає, веде заходи, телепередачі, а ще пише статті для автомобільних журналів і захоплюється фотографією.

Другий син Газманова, 22-річний Філіп, закінчив коледж в Англії, навчався у Європі, але вирішив повернутися у Росію і разом з другом почав свою справу — створив додаток у смартфонах для вантажоперевізників під назвою «Фура».

Доньці Маріанні зараз 17 років, вона ще вчиться у школі.

Артист познайомився зі своєю майбутньою дружиною Мариною Мавроді, колишньою дружиною В'ячеслава Мавроді, брата засновника фінансової піраміди «МММ», майже 30 років тому. За цей час пара пережила багато, у тому числі й розставання.

Раніше Газманов, якому на початку російської агресії заборонили в'їзд в Україну, розповідав, як у таборі «Атрек» його вдарило струмом, і що він тоді переніс клінічну смерть.

Фото Олега Газманова з соцмереж.

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