«Епохальна подія»: у отруєного «Кротом» Барі Алібасова з'явилося нове захоплення

Знаменитий шоумен і продюсер Барі Алібасов, який в червні переніс операцію з цементування хребта в Калінінграді, знайшов нове захоплення — він почав самостійно викладати пости в свої соцмережі. Про це журналістам порталу Teleprogramma.pro розповів син Алібасова — Барі-молодший.

За його словами, у батька вже є перші успіхи — нещодавно самостійно зробив пост в сторіс Instagram.

«Відбулася епохальна подія. У ньому (пості. — Авт.) він поскаржився на глухоту і сліпоту, натякнувши, що тільки зараз освоює сторіс», — розповів Барі — молодший.

За його словами, здоров'я батька все ще залишає бажати кращого — страждає пам'ять, болить хребет, роздроблена п'ята, погана прохідність стравоходу.

Однак, зазначив Алібасов, незважаючи на те, що здоров'я батька вимагає цілодобової уваги, його самого дратує, що він про нього піклується.

Нагадаємо, раніше Алібасова-молодшого звинуватила офіційна дружина Барі Карімовича — нібито він її ображав. Більш того, вона хотіла відсудити у сина свого чоловіка мільйон рублів.

Фото Барі-молодшого в Instagram

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