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«Схожа на Сальму Хайєк»: фанати втішили Настю Каменських, яка дещо набрала вагу

18:17 23 липня 2021
«Схожа на Сальму Хайєк»: фанати втішили Настю Каменських, яка дещо набрала вагу

Українська співачка Настя Каменських, що робить сольну кар'єру під ніком NK, любить вести зі своїми шанувальниками в Instagram задушевні бесіди про життя, різні форми вибору і свою творчість.

Так, в розміщеному кілька годин тому пості співачка постала перед шанувальниками у новому образі — в яскравому червоному платті з глибоким розрізом і відкритим декольте.

Крім того, свій новий вигляд Настя доповнила колготками в сіточку і червоними ботфортами.

«Круто запалили вчора на «Вечорі Прем'єр», — підписала вона пост .

Більшість шанувальників поставили величезну кількість лайків під постом, але при цьому деякі з них звернули увагу на те, що Настуся явно почала набирати вагу.

«Знову гладшати почала, чи що?», «Яка була товста, така, в принципі, й залишилася!» — пишуть «докучливі» фанати.

Але таких всюдисущих «приставак» була явна меншість — в основній масі фоловери написали про те, яка «Наська крута», «шикарна» й «хороша», а те, що трохи набрала вагу, навіть на користь — «стала схожа на Сальму Хайєк». А також порадили дівчині не звертати увагу на критику та рухатися вперед.

Нагадаємо, днями Каменських знову поекспериментувала з зовнішністю, примірявши блондинисту перуку та вбрання, прикрашене величезними пір'їнами.

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