Немає ні краплі російської крові: «кримнашист» Олег Газманов розкрив свою національність

Російський співак Олег Газманов, затятий прихильник політики президента РФ Володимира Путіна, та внесений за ряд правопорушень у базу сайту «Миротворець», нещодавно відзначив 70-річчя. На честь свого ювілею «осавул» російської естради розповів журналістам про невідомі раніше деталі свого життя.

Як виявилося, одними тільки операціями на обличчі «таємниці» Газманова не вичерпуються, пише «ЕГ».

Газманов зізнався, що у ньому немає ні краплі російської крові. Батько співака білорус, а мати єврейка. Обидва вони з Білорусі.



З приводу схожості з гумористом Юхимом Шифріним Газманова сказав, що дослідження не проводив, а зовнішня схожість не може ні про що свідчити.

Співак додав, що, попри вік, як і раніше активно займається творчістю.



Нагадаємо, Олег Газманов входить у число російських артистів, яким заборонений в'їзд в Україну. У переліку, крім Газманова, Наташа Корольова, Філіп Кіркоров, Микола Басков, Лоліта Мілявська, Михайло Боярський, який недавно вилікувався від коронавірусу, та інші.

фото https://www.eg.ru/

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