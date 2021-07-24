Бюсту стало тісно в пуш-ап: Каменських подражнила шанувальників відвертим декольте

Співачка Анастасія Каменських, яка виступає під сценічним ім'ям NK, активно використовує соціальні мережі для просування своїх нових проектів, а також збільшення власної популярності.

При цьому дівчина відкрито визнає, що обожнює розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими нарядами і тілом, над яким посилено працює в фітнес-залі під наглядом досвідченого тренера.

«Для мене це круто, нормально. Я бачу, як зарубіжні артисти абсолютно не соромляться показувати своє тіло, над яким багато працюють. Так чому ж мені теж не похвалитися?» , — сказала дівчина в одному з нещодавніх інтерв'ю.

Повністю відповідає заявленій Настею концепції і її недавні Сторіс зі зйомок, якими красуня вирішила подражнити глядачів. Вона відобразила себе в концертному костюмі з золотистих паєток з відвертим декольте. Ракурс Настя вибрала такий, щоб на першому плані виявилася її груди, яким, очевидно, стало тісно в пуш-ап.

Не менш "провокаційним" був і другий ролик.

Самі ж шанувальники, на яких і був розрахований «трюк» зірки, теж цілком схвалюють стиль поведінки співачки — вони прекрасно знають, що виконавиця крім роботи з тілом розвивається всебічно: говорить англійською, італійською мовами, вчить іспанську, грає на фортепіано, танцює, займається фітнесом, багато подорожує. Тому як можна не захопитися такою дівчиною, що живе в гармонії з собою і зовнішнім світом?

Як писали «ФАКТИ», днями Каменських знову поекспериментувала із зовнішністю, примірявши блондинисту перуку і наряд, прикрашений величезними пір'ям.

Фото: Instagram/kamenskux

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