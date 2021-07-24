Реально «страшне відео»: Влад Яма з сім'єю потрапили в небезпечну ситуацію на відпочинку

Відомий український танцюрист і суддя «Танців з зірками» Влад Яма, а також його дружина і син, які нещодавно вирушили на відпочинок до Греції, потрапили в дуже неприємну ситуацію на курорті. Про це глава сімейства написав у своєму Instagram.

Як можна зрозуміти з його записів, Влад, Ліліана і Леон вирішили в поточному році відмовитися від відпочинку на острові Бірючий і вирушили на грецький Крит. І проїхатися там по «не зовсім туристичним» (читай — «недослідженим») місцям.

«Страшне відео. Перегортайте карусель», — підписав пост глава сімейства.

Виявилося, що спочатку Ямам довелося їхати «серпантином» по краю гір, коли асфальт просто нависав над прірвою, а з гір падали «камінчики».

«Тут хотілося думати, що це страшний сон і що він закінчиться. Асфальт просто нависав над прірвою», — написав хореограф під відео.

Знімала все Ліліана, яка теж була налякана.

«Істеричний сміх… Боже, страшно», — прокоментувала поїздку.

На щастя, екстрим закінчився вдало, і сім'я судді «Танців з зірками» вибралася на «нормальну» дорогу — на це у них пішло як мінімум півгодини.

Фоловери активно коментують пост танцюриста.

Як писали «ФАКТИ», Влад Яма часто балує свою другу половинку незвичайними подарунками. Один такий шикарний сюрприз хореограф зробив дружині в її день народження.

Фото: vladyama_official/Instagram

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