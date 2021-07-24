«Дорого і без гарантій!»: Меладзе і Джанабаєва заінтригували фанатів «автосервісом молодих батьків»

Валерій Меладзе з дружиною Альбіною Джанабаєвою продовжують свій екстремальний відпочинок без дітей за містом. На фото, яке співачка нещодавно виклала в мережу, парочка з'явилася в робочому одязі, а Альбіна — навіть в рукавичках для брудних робіт.

Підписуючи знімок, вона дала зрозуміти, що їх авто заглохло, і довелося його реанімувати самостійно.

«Придумаємо разом назва фоточці)? … Беремо до уваги відкритий капот», — свідчить підпис.

У коментарях фоловери іронічно назвали Валерія і Альбіну «автосервісом «Молоді батьки», а також «Гайкою і Вжиком».

Нагадаємо, Альбіна дійсно здатна відремонтувати авто — це доводить відео, яке сам Меладзе раніше публікував в соцмережі .

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter