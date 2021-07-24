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«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

22:15 24 липня 2021
«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

Популярний український виконавець Олег Винник надихнув шанувальників анонсом своєї участі в ефірі святкового шоу «З днем народження, Україно!» 24 серпня на ТРК «Україна».

Згідно із записом в Instagram співака, він виконає хіт Христини Соловій «Тримай».

«Хороша пісня, а в вашому виконанні, це просто бомба! Якби ще почути її наживо на Ваших осінніх концертах, яких ми вже дуже чекаємо», «З великим нетерпінням чекаємо цього феєричного виступу», «Пісня дуже красива, у Вашому виконанні зазвучала зовсім по-іншому», — написали співакові його «вовчиці» .

Нагадаємо, на шоу «Маска» Винник представив «Тримай» в рок-версії, вийшовши на сцену в яскравому костюмі кіберпанку Буйвола.

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