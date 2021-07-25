«Захотілося знову»: поповнення в родині Анатолія Анатоліча приголомшило Лободу

Співачка Світлана Лобода задумалася про третю дитину. Сталося це після того, як Світлана приїхала до Києва і побувала в гостях у телеведучого Анатолія Анатоліча. У шоумена нещодавно народився син, і Лобода була рада поняньчити маленького Ніла. Про свої почуття співачка розповіла в Instagram.

«Таке диво… Щастя… Такі ніжні ручки, ніжки, такий солодкий малюк… Так скучила за цим відчуттям… захотілося знову», — зізналася Лобода.

У Світлани Лободи дві дочки: 10-річна Євангелина і трирічна Тільда. Співачка офіційно незаміжня.

Житло у Лободи є як в Росії, так і під Києвом. Зірка викупила розкішний будинок з басейном в селі Гореничі в 30 кілометрах від Києва і оформила нерухомість як подарунок мамі.

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