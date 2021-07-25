26.96 / 27.17 31.68 / 32.06
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«48 годин рука боліла»: Вайкуле розповіла, як вийшла з тривалої депресії

9:59 25 липня 2021
Вайкуле

Співачка Лайма Вайкуле, відсвяткувавши 67-річчя, зробила щеплення проти коронавірусу. Після такого рішучого кроку зірка змогла позбутися від депресії, в яку загнала себе, думаючи про хвороби. Про це співачка розповіла в програмі «Світське життя» .

За словами Вайкуле, вона вакцинувалася однією з перших в Латвії — ще в квітні. Співачка насторожено ставилася до вакцини, але і захворіти теж боялася.

«Я боялася вакцинуватися, боялася захворіти. Тому і була в депресії. А потім зібралася, пішла і зробила укол», — згадує Лайма.

У Вайкуле реакція на щеплення виявилася досить відчутною — з'явився біль в місці уколу, було складно рухати кінцівкою. «Рука боліла. Два дні, 48 годин боліло плече», — зізналася співачка.

Але за два дні страждань Вайкуле вже винагороджена. «Поки я була не вакцинована, я була в такій депресії. А тепер у мене є COVID pass, я вже всюди можу їздити, можу повернутися до життя. Це таке щастя», — підсумувала виконавиця.

Нагадаємо, в Україні в квітні вирішили відмовитися від публічної вакцинації лідерів думок, публічних осіб, зірок сцени і ТБ. Було заявлено, що промоушн вакцинації більше не потрібен. Найбагатша співачка України, Камалія, зробила щеплення в червні в Києві. А модельєр Діана Дорожкіна вакцинувалася у США .

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

гроші і паспорт

Де пенсіонерам найкраще живеться: названі області, в яких українці отримують найбільші пенсії

«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.