«48 годин рука боліла»: Вайкуле розповіла, як вийшла з тривалої депресії

Співачка Лайма Вайкуле, відсвяткувавши 67-річчя, зробила щеплення проти коронавірусу. Після такого рішучого кроку зірка змогла позбутися від депресії, в яку загнала себе, думаючи про хвороби. Про це співачка розповіла в програмі «Світське життя» .

За словами Вайкуле, вона вакцинувалася однією з перших в Латвії — ще в квітні. Співачка насторожено ставилася до вакцини, але і захворіти теж боялася.

«Я боялася вакцинуватися, боялася захворіти. Тому і була в депресії. А потім зібралася, пішла і зробила укол», — згадує Лайма.

У Вайкуле реакція на щеплення виявилася досить відчутною — з'явився біль в місці уколу, було складно рухати кінцівкою. «Рука боліла. Два дні, 48 годин боліло плече», — зізналася співачка.

Але за два дні страждань Вайкуле вже винагороджена. «Поки я була не вакцинована, я була в такій депресії. А тепер у мене є COVID pass, я вже всюди можу їздити, можу повернутися до життя. Це таке щастя», — підсумувала виконавиця.

Нагадаємо, в Україні в квітні вирішили відмовитися від публічної вакцинації лідерів думок, публічних осіб, зірок сцени і ТБ. Було заявлено, що промоушн вакцинації більше не потрібен. Найбагатша співачка України, Камалія, зробила щеплення в червні в Києві. А модельєр Діана Дорожкіна вакцинувалася у США .

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter