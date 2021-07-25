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«Перше кохання»: Тарабарова розповіла, чи спілкується з Дантесом після завершення роману

10:41 25 липня 2021
Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова, яка свого часу зустрічалася з ведучим Володимиром Дантесом, довгий час не спілкувалася зі своїм колишнім, навіть якщо стикалася з ним віч-на-віч. Тепер же колишні кохані дозволяють собі привітатися один з одним при зустрічі. Про це співачка розповіла в програмі «Світське життя» .

«Ми були молоді, амбітні, енергійні і розлучилися не дуже позитивно», — згадує Тарабарова.

«Минуло десять років, і тепер ми при зустрічі з посмішкою вітаємося. Раніше навіть не віталися. Кілька років так точно», — розповіла співачка.

Нагадаємо, у Дантеса десять років тому почався роман з Надею Дорофеєвою, а в 2015 році пара уклала шлюб. Подружжя каже, що до дітей вони поки не готові.

Світлана Тарабарова п'ять років одружена з Олексієм Бондарем. Пара виховує сина Івана і дочку Марію.

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