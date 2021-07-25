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Відносини з Луною і «послух» у Почаєві: Бардаш відверто сказав, за що йому соромно

14:08 25 липня 2021
Бардаш

Продюсер Юрій Бардаш, відомий як колишній учасник групи «Гриби», шкодує про те, як завершилися їхні стосунки з колишньою дружиною Христиною (співачкою Луною). Бардашу соромно, що він виніс скандал на публіку, але з подій він виніс урок. Про це продюсер розповів в ефірі програми «Світське життя».

Бардаш усвідомив, що було помилкою публічно звинувачувати колишню дружину і її нового кавалера. «Мені соромно за той лист. Звичайно, це було жахливо … Ну, що поробиш. Не вистачало тоді мені культури, усвідомлення того, що відбувається», — визнає продюсер.

Зараз Юрій стверджує, що їм з колишньою дружиною вдалося відновити спокійні відносини заради спільного сина. «Ми в хороших стосунках з моєю колишньою дружиною Христиною, Чоловіки, бережіть своїх дружин і не робіть моїх помилок», — закликає продюсер.

Бардаш також оголосив, що у його житті новий етап: з новою дружиною, в турботах про маленьку дитину і без психоактивних речовин. «У моєму житті були всілякі препарати, не буду приховувати. Але вже немає ніяких наркотиків… Я навчився бути тверезим… Поїхав до Почаєва, побув там шість днів послушником… наситився духом, помолився і воскрес», — підсумував Юрій.

Нагадаємо, влітку 2020 року Бардаш одружився вдруге, а в грудні того ж року дружина народила доньку Сару.

За антиукраїнську пропаганду Юрія Бардаша в 2019 році внесли в базу сайту «Миротворець».

Фото Світське життя/YouYube

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