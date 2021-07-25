Макс Корж в Одесі показав кадри протестів в Білорусі і побив рекорд «Океана Ельзи»

В Одесі, де днями відбувся концерт Монатика, 24 липня відбувся концерт репера з Білорусі Макса Коржа. Схоже, у Південній Пальмірі — багато прихильників цього виконавця, адже на стадіон «Чорноморець» прийшло приблизно 45 тисяч людей. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Новости Одесса».

«Білоруський репер Макс Корж зібрав близько 45 тисяч шанувальників на стадіоні „Чорноморець“ в Одесі (все, прощавай, газон). Таксі не приймають замовлення в цей район. Співчуття ВОДІЯМ тролейбусних маршрутів № 3, 7 і 9, яким сьогодні доведеться курсувати до півночі», — повідомили у Telegram-каналі.

Додамо, що колишній рекорд належав «Океану Ельзи». В 2014 році виступ українського гурту на День Конституції в Одесі зібрав від 40 до 50 тисяч. Тоді люди щільно заполонили не лише фан-зону на полі «Чорноморця», а і трибуни.

Зазначимо, що хоча Україна і перебуває в зеленій зоні, карантин ще досі тут діє, як і не втратили чинності певні обмеження. Щодо концертів, то заповненість залів має становити 2/3 від загальної кількості місць.

Як писали «ФАКТИ», в червні в Одесі сталася бійка під час виступу скандального російського репера Басти.

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