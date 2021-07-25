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Чоловік зірки «Кріпосної» потрапив у скандал в Києві

15:52 25 липня 2021
Чоловік зірки «Кріпосної» потрапив у скандал в Києві

Український актор і чоловік зірки серіалу «Кріпосна» Наталки Денисенко Андрій Федінчик потрапив в скандал — влаштував бійку на вулиці Сергія Данченка.

За даними Telegram-каналу «Київ Оперативний», актор з голим торсом вельми нерівно їхав на електросамокаті. Коли ж водії почали йому сигналити, Федінчік підбіг до одного з авто і почав витягати його водія через вікно. У відповідь водій бризнув йому в обличчя газовим балончиком. Проте актор все ж вдарив «кривдника», і відтягати його довелося відразу декільком очевидцям бійки.

Все, що сталося, потрапило на відео.

На подію відреагувала і актриса, яка пояснила її «складним періодом» в житті чоловіка.

«Мені дуже соромно, що він так себе вів. Прошу поставитися з розумінням», — написала вона в мережі.

Нагадаємо, акторська пара виховує спільного сина Андрія.

фото instagram.com/natalka_denisenko/

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