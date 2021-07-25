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«Я так довго не протягну»: змучена дружина Павлика розповіла про труднощі материнства

16:58 25 липня 2021
Молода мати

Молода дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка 15 червня вперше стала мамою, щодня відкриває для себе все нові грані материнства.

На жаль, крихітний Мишко зовсім не дає своїй мамі виспатися, а спати вдень вона теж поки не навчилася. Про ці проблеми Катерина відверто розповіла в сторіз свого Instagram .

Відзначимо, що сам Віктор Павлик зізнався журналістам, що не переносить дитячого плачу по ночах, тому використовує … беруші.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» співак заявив, що відчуває до сина «трепетні почуття», але є і тривога, як його виховати, поставити на ноги .

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