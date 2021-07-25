«Не ганьби свою маму!»: Машу Полякову жорстко розкритикували в мережі після матюків на дебютному концерті

Старша дочка Олі Полякової Марія, яку розкритикували за фото з автоматом, дала свій перший рок-концерт, вийшовши на сцену на чолі власної групи «ШВИ» в ультраміні і кедах. Відео вона показала в соцмережі.

«Та мені пох * й на твої поради, та мені пох * й", - співала Маша на очах у матері, яка, пританцьовуючи, знімала виступ на відео і явно була

у захваті.

Згодом «Королева ночі» теж виклала уривок з виступу чада в свій Instagram, супроводивши відео проникливим коментарем.

«Маруся! Ти крута! Підірвала, порвала, підняла всіх, а це дуже складно з незнайомими піснями! Ти така трушна, запальничка, бунтарка! Ти енергійніша, голосистіша і відкритіша за мене, в твоєму віці мені довелося багато років витратити на те, щоб прийняти себе і відкритися, а ти відразу така, як нерв, творча, пишеш музику, слова, саме таких артистів сьогодні час! Не слухай нікого, йди вперед, з досвідом прийде майстерність!!! А поки вчися і не зупиняйся, моя пташко!», - написала знаменита співачка.

Однак фоловерів Олі і Маші не розділені їх наснаги і написали багато неприємних коментарів.

Нагадаємо, молодша дочка Олі Аліса поки що викликає у фоловерів тільки позитивні емоції.

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