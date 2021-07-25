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«Непогано зберігся»: «Аполлон» Бабкін показав, яким вранці його бачить тільки дружина

20:40 25 липня 2021
Сергій і Сніжана

Сніжана і Сергій Бабкіни, схоже, продовжують «оновлення» почуттів — після пристрасного поцілунку під час спільного заняття йогою Сергій виклав в мережу своє напівголе фото.

У кадрі він постав в «ранковому» образі — з рушником на стегнах і з бритвою в зубах.

«Ранковими очима дружини», — підписав співак знімок.

Фоловери жартома назвали його «Аполлоном» і дорікнули в тому, що Бабкін забув втягнути живіт, проте інші заспокоїли, мовляв, для батька 36-річної дочки — і так непогано.

Нагадаємо, раніше своїм «обвислим» животом розлютила хейтерів телеведуча Леся Никитюк.

фото instagram.com/babkin_official/

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