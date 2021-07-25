26.96 / 27.17 31.69 / 32.07
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Перефарбована в брюнетку Ірина Білик не сподобалася фоловерам

21:51 25 липня 2021
Кадр з кліпу

Українська співачка Ірина Білик відзначає важливу творчу дату — 10-річчя кліпу на пісню «Дівчинка», головним героєм, режисером і стилістом якого був уже колишній чоловік співачки Аслан Ахмадов.

У зв'язку з цим Ірина поцікавилася у шанувальників в Instagram, чи не варто їй повернутися до образу в «Дівчинці» -брюнетки.

Однак ті були практично одностайні — Білик повинна бути блондинкою! І лише деякі з фоловерів відзначили, що краса співачки від кольору її волосся не залежить.

Нагадаємо, незважаючи на розлучення, спільний син Аслана і Ірини не відчуває нестачі в спілкуванні з батьком.

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов&#39;язаний ранніми підйомами

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов'язаний ранніми підйомами

Молода мати

«Я так довго не протягну»: змучена дружина Павлика розповіла про труднощі материнства

Азовське море

Нашестя медуз на Арабатці: в мережі показали реальну «картину» відпочинку на морі

Пенсіонери

Українцям будуть доплачувати 400 гривень до пенсії: хто може розраховувати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.