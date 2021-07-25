Перефарбована в брюнетку Ірина Білик не сподобалася фоловерам

Українська співачка Ірина Білик відзначає важливу творчу дату — 10-річчя кліпу на пісню «Дівчинка», головним героєм, режисером і стилістом якого був уже колишній чоловік співачки Аслан Ахмадов.

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У зв'язку з цим Ірина поцікавилася у шанувальників в Instagram, чи не варто їй повернутися до образу в «Дівчинці» -брюнетки.

Однак ті були практично одностайні — Білик повинна бути блондинкою! І лише деякі з фоловерів відзначили, що краса співачки від кольору її волосся не залежить.

Нагадаємо, незважаючи на розлучення, спільний син Аслана і Ірини не відчуває нестачі в спілкуванні з батьком.

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