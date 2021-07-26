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«Соромно за таких співачок»: Камінська розлютила фоловерів непристойним жестом

8:57 26 липня 2021
Камінська слава

Співачка Слава Камінська знову не втрималася від епатажу в соцмережах. Після літньої серії напівоголених фото і фотосесії з загадковим чоловіком Камінська виставила на сторінці в Instagram знімок, де демонструє виставлений вгору середній палець. Фанати Слави спробували з'ясувати, що співачка хотіла сказати своїм непристойним жестом.

Колишня учасниця групи «НеАнгели» любить провокувати публіку, але на цей раз, схоже, перейшла межу. Шанувальники пишуть Славі, що це було занадто.

Камінській вже не вперше дорікають за надмірну прямолінійність. Так, другий чоловік співачки був не в захваті, що Слава занадто багато виносить на публіку. Підписники Слави з ним мимоволі погодилися.

Славі радять «прийти до тями» і видалити провокаційне фото.

Нагадаємо, епатувати публіку непристойними жестами пробувала не лише Камінська. Дочка Олі Полякової Маша, яка тільки починає сценічну кар'єру, опублікувала у себе на сторінці фото з виставленим середнім пальцем. Жест повинен був продемонструвати глибину емоцій Маші Полякової від естетики нічного Києва. Незважаючи на критику, на сторінці Маші Полякової продовжують з'являтися фото і відео в тому ж стилі.

Співачка Мішель Андраде також не бачить нічого особливого в тому, щоб демонструвати непристойні жести в соцмережах. Є такі фото і у телеведучої Лариси Гузєєвої. А російський виконавець Єгор Крід пішов далі і сфотографувався з відставленим середнім пальцем на зйомках шоу «Голос.Діти».

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