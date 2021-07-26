62-річна Мадонна вразила фанатів стрункими ногами в мінішортах

62-річна американська співачка Мадонна, яка у червні привезла всіх шістьох дітей на 90-річчя свого батька, на цей раз опублікувала в Instagram фотографії з сімейного пікніка. На них вона позує одна, зі своїми молодшими названими дочками — дев'ятирічними двійнятами Естер і Стелою (яких вона удочерила в Малі у 2017 році), а також зі своїм 27-річним бойфрендом-танцюристом Ахламаліком Вільямсом та його друзями.

Фанатів поп-зірки вразила її фігура — особливо довгі стрункі ноги, які вона виставила напоказ, надівши мінішорти.

«Ви виглядаєте абсолютно феноменально», «Сексуальна королева» — писали в коментарях. Багато хто визнав, що вона виглядає навіть краще, ніж на культових фото 1990-х років для Vanity Fair. Правда, знайшлися й критики, які визнали деякі пози Мадонни непристойними та закликали її «не розставляти ноги» в присутності дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали — Син Мадонни приміряв жіночу сукню і пройшовся ходою моделі.

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