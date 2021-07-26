Анастасія Приходько влипла в гучний скандал через тік-токерів

Співачка Анастасія Приходько, якій довелося відповідати хейтерам в Мережі, знову виправдовується перед своїми підписниками в Інстаграм. Через різке висловлювання про сучасні тренди в Мережі артистка влипла в гучний скандал.

У ролику Анастасія порівняла кумирів свого дитинства Віктора Цоя, Сашу Бєлого з «Бригади» з сучасними тік-токерами. Співачка обурилася тим, що хлопчики переодягаються в дівчаток, фарбують нігті і, на її думку, ведуть себе неадекватно. У пості Приходько позначила блогера Машуковського.

Природно, він відреагував, підключився і ведучий Слава Дьомін, ЗМІ, скандал набрав обертів.

«Мене вже назвали старою маразматичкою, яка не розбирається в трендах і, взагалі, як баба Яга проти всього. Друзі! Ну, я не проти тік-тока, я не проти блогерства, кожен в цьому житті вільний займатися тим, чим хоче! І я знаю, що це робота, яка вимагає максимум часу і зусиль!

В даному випадку, я більше за те, що у наших дітей такий безконтрольний доступ до всіх соціальних мереж та інтернет ресурсів! Їх уми поки не дозріли, вони НЕ розбираються в тому, що їм пропонують блогери! На чому вони виховуються??? Ви розумієте, що вони думають, що це нормально!!! Не завжди у батьків є час і можливість проконтролювати і пояснити те, що це спосіб самовираження, спосіб заробляння грошей, спосіб просто хайпанути заради грошей.

Безумовно, персонажі з «Бригади» теж не найкращий приклад того, як потрібно поступати. Це більше алегорія. Але, я говорю про тих, хто демонструє уроки мужності, дружби, відповідальності, уміння брати на себе удар, проявляти доброту, лицарство, героїзм! У них є принципи, правила, постулати, на яких стоїть світ і повинен стояти, щоб вистояти!

А що є у тих інших, які в першій половині ролика??? Мені здається, якщо буде бійка, ці нафарбовані мужики сховаються за жінку і будуть кричати «не бийте мене по обличчю, я ним працюю» або «жах, я боюся ніготь зламати» і якраз зараз ми повертаємося до того, що жінка і в палаючу хату ввійде, і коня на скаку зупинить … Все сама!", — пояснює Приходько.

Вона не розуміє, в чому не права. Настя прийняла виклик Машуковського і погодилася приїхати в будинок тік-токерів, щоб публічно висловити свою думку про ситуацію і Машуковського.

Анастасія Приходько також висловила свою негативну думку про блогерів на зйомках проекту «Співають всі!». У конфлікт втрутилася Наталя Могилевська.

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