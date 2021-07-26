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«Вона ще покаже вам»: Оля Полякова відреагувала на критику її дочки після скандального концерту

11:09 26 липня 2021
маша полякова

Маша Полякова, старша дочка співачки Олі Полякової, за прикладом матері прокладає собі шлях на сцену. Дебют Маші в складі панк-рок-групи «Шви» публіка прийняла без захвату. Багато критики було через голос вокалістки і мат у піснях. Зоряна мама встала на захист дочки і записала відео для Instagram.

«Вона розвивається в такому напрямку. Це її право. Підтримувати її я буду завжди… Вона ще покаже вам, повірте», — заявила Оля Полякова.

Любов групи «Шви» до непристойної лексики Полякова-старша не могла не помітити, але особливої проблеми не бачить: «Не можу сказати, що я підтримую мат у піснях. Але якби ви поцікавилися тією музикою, яку слухають ваші діти… Повірте, те, що робить Маша, це просто казочки для дітей».

Нагадаємо, дочка Олі Полякової Маша з недавніх пір заробляє як Instagram-блогер, а також вирішила спробувати себе в музиці. На старті дівчину розкритикували за невміння співати.

Фото mashapolyakova / Instagram

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