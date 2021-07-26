26.91 / 27.12 31.63 / 31.99
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дмитро Шепелєв вперше показав сина від Жанни Фріске

11:31 26 липня 2021
Дмитро Шепелєв з сином Платоном

Телеведучий Дмитро Шепелєв, який нещодавно вдруге став батьком, більше не приховує сина від покійної Жанни Фріске. Він вперше опублікував фото з восьмирічним Платоном і пояснив, чому не робив цього раніше. За словами Дмитра, син більше не потребує його захисту, став яскравим і самостійним хлопцем.

«8 років тому я прийняв для себе рішення не публікувати фотографії зі старшим сином Платоном. Тоді на це було кілька вагомих причин, головна з яких — моє бажання захистити його від пильної уваги в той час, коли все, що йому було потрібно — це любов, турбота і спокій.

Минув час і я розумію, що він більше не потребує цього захисту. Він дорослий, яскравий, талановитий хлопчик, дуже гідний і світлий. І я радий познайомити вас з ним", — написав Дмитро під фото.

Підписники в коментарях відзначають, що Платон дуже змінився і стає більше схожим на батька.

Нагадаємо, дружина Шепелєва Катерина Тулупова подарувала йому другого сина. Хлопчика назвали Тихоном.

З батьками покійної Жанни Фріске у Шепелєва стосунки не склалися. Вони довго судилися з приводу спадщини співачки, а також місця проживання Платона. Нещодавно Дмитро виграв суд у суперечці за квартиру Жанни.

158

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов&#39;язаний ранніми підйомами

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов'язаний ранніми підйомами

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

«Це просто бомба»: Винник заінтригував довгоочікуваною новиною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.