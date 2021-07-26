Дмитро Шепелєв вперше показав сина від Жанни Фріске

Телеведучий Дмитро Шепелєв, який нещодавно вдруге став батьком, більше не приховує сина від покійної Жанни Фріске. Він вперше опублікував фото з восьмирічним Платоном і пояснив, чому не робив цього раніше. За словами Дмитра, син більше не потребує його захисту, став яскравим і самостійним хлопцем.

«8 років тому я прийняв для себе рішення не публікувати фотографії зі старшим сином Платоном. Тоді на це було кілька вагомих причин, головна з яких — моє бажання захистити його від пильної уваги в той час, коли все, що йому було потрібно — це любов, турбота і спокій.

Минув час і я розумію, що він більше не потребує цього захисту. Він дорослий, яскравий, талановитий хлопчик, дуже гідний і світлий. І я радий познайомити вас з ним", — написав Дмитро під фото.

Підписники в коментарях відзначають, що Платон дуже змінився і стає більше схожим на батька.

Нагадаємо, дружина Шепелєва Катерина Тулупова подарувала йому другого сина. Хлопчика назвали Тихоном.

З батьками покійної Жанни Фріске у Шепелєва стосунки не склалися. Вони довго судилися з приводу спадщини співачки, а також місця проживання Платона. Нещодавно Дмитро виграв суд у суперечці за квартиру Жанни.

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