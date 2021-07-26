«Проблеми зі зв'язками і швидка стомлюваність, але я тримаюся»: Діана Арбеніна розповіла, як двічі перехворіла ковідом

Російська рок-зірка Діана Арбеніна, у якій кілька років тому на гірськолижному курорті стався серцевий напад, двічі перехворіла на коронавірус.

Як повідомляє WomanHit, обидва рази Арбеніна перенесла ковід безсимптомно, дізнаючись про це лише з часом — за сильним головним болем, що виникав десь через місяць після зараження.

Співачка розповіла, що її брат повернувся з Індії у січні 2020 року і мало не помер разом з дружиною, коли ще не говорили про ковід, а люди вже хворіли.

«Ясна річ, я б не ходила ніколи містом і не приховувала б того, що хворію, сиділа б удома, якщо захворіла. Але справа в тому, що я про це не знала. У мене не було температури, нюх не пропадав. Все було нормально. Але потім у мене дико заболіла голова», — говорить вона.

Арбеніна зізнавалася, що головні болі були сильними і постійними — пігулки «спрацьовували» лише на 15 хвилин. Аналізи показали, що вона перенесла коронавірус — у крові були присутні антитіла. Медики тоді сказали, що «корона» у неї була у листопаді.

«Проходить деякий час. У червні мене починає кумарити. Я думаю, ну що таке? І знову здаю кров. Думала, захворіла… Так ось, після здачі крові у мене виявилося 200% антитіл. Кажуть, що я хворіла вдруге. Наді мною мої хлопці сміються — мовляв, я мутант або кіборг. А у мене все нормально. Але ось наслідки. Вже багато відзначали, що вірус починає тебе довбати в усі вразливі точки. У моєму випадку це зв'язки. Так ось, у мене почали сідати зв'язки на тлі відсутності навантаження. Я себе відчуваю так, нібито у мене було концертів тридцять. З'явилася швидка стомлюваність. Але я тримаюся», — розповіла співачка.

Нагадаємо, що навесні цього року Арбеніна повідомила про смерть батька.

Діана Арбеніна — фігурант баз «Миротвоця», куди вона потрапила за свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення у захоплений російськими окупантами Крим і за заперечення російської агресії.

Фото Діани Арбеніної із соціальних мереж.

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