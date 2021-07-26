Пугачова більше не АБ: знаменита співачка зважилася на «ребрендинг»

Російська співачка Алла Пугачова, яка вразила грою на розладнаному роялі, зважилася на несподівані зміни. 72-річна зірка змінює звичний логотип свого товарного знака.

Тепер замість «АБ», що означає Алла Борисівна, будуть літери «АП» — Алла Пугачова. Заявка щодо зміни логотипу була подана в Роспатент. Про це повідомляє телеграм-канал Mash і показує, як змінювався логотип Пугачової в різні роки, і як він виглядає тепер.

З чим пов'язані зміни, Алла Борисівна поки не повідомляє.

Після свого ювілейного концерту на честь 70-річчя співачка заявила, що шанувальники не скоро побачать її на сцені. Алла Борисівна живе в замку в селі Грязь, проводить час з дітьми та онуками.

Максим Галкін періодично ділиться сімейними фото і відео, показуючи, як виглядає Пугачова.

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