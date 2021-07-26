Підтвердився роман співачки Адель з темношкірим спортивним агентом

33-річна британська співачка Адель (яка нещодавно поховала батька) фактично підтвердила чутки про її роман з темношкірим спортивним агентом Річем Полом. Розмови про це пішли після того, як їх помітили разом на півфінальному матчі Національної баскетбольної асоціації (NBA). Втім, ніяких вільностей на публіці Адель і Річ тоді собі не дозволяли. Але днями пару засікли в одному з ресторанів Нью-Йорка. На цей раз ніяких сумнівів в характері їхніх стосунків не залишилося. Як пише видання The Sun, співачка та агент обіймалися, фліртували і здавалися абсолютно щасливими.

Новий бойфренд Адель співпрацював з такими зірками баскетболу, як Леброн Джеймс, Ентоні Девіс, Бен Сіммонс, Джон Уолл. Його статок оцінюється у 46 мільйонів доларів. У 2020 році Річ увійшов до десятки найвпливовіших спортивних агентів світу за версією Forbes.

Адель, найбільш високооплачувана співачка Британії (її статок оцінюють щонайменше у 180 мільйонів доларів), у 2019 році розлучилася зі своїм чоловіком-бізнесменом Саймоном Конекі, від якого у неї є восьмирічний син Анджело. Після розриву з чоловіком співачка схудла на 44 кілограми. Остаточно вона оформила розлучення в березні цього року.

Раніше ходили чутки про роман Адель з темношкірим репером Skepta. Співачка так і не підтвердила їх офіційно.

Раніше «ФАКТИ» писали — Без макіяжу, в купальнику та у відвертій сукні: схудла Адель поділилася новими фото в день свого 33-річчя.

фото Instagram

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