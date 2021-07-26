Старт зйомок «Україна має талант»: названо нового ведучого

Канал СТБ після трирічної перерви відновив виробництво популярного шоу «Україна має талант». У Києві вже стартували зйомки телевізійних кастингів десятого ювілейного сезону, приуроченого до 30-річчя незалежності України.

Прем'єра шоу відбудеться в осінньому телесезоні, а його ведучим став Григорій Решетник — відомий за проектом «Холостяк».

— Я дуже радий, що в ефір повертається легендарне шоу, — зізнався «ФАКТАМ» Григорій. — Для мене велика честь стати його ведучим. Зізнаюся, я давно про це мріяв. Я буду працювати на сцені і за лаштунками, підтримуючи учасників. Знаю, що в нашій країні нескінчена кількість талановитих і унікальних людей.

Відомо, що Григорій проходив тривалий кастинг на роль ведучого разом з іншими претендентами. Імена суддів «Україна має талант» поки не розголошуються.

Зазначимо, що керівником ювілейного сезону став Анатолій Максимов, який створював шоу «Танцюють всі!» і Національний відбір на Євробачення.

Нагадаємо, що нещодавно Григорій Решетник показав фото свого молодшого сина Олександра, який отримав від батька прізвисько Енштейн за вміння показувати язика.

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