Назад дороги не буде: зірка «Жіночого Кварталу» Настя Оруджова стала учасницею «Танців з зірками»

Зірка «Жіночого Кварталу» Анастасія Оруджова прийняла виклик від Олексія Суровцева і стала учасницею популярного шоу «Танці з зірками». Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши відповідне відео.

Анастасія повідомила, що з радістю вийде на паркет. Хоча комік Юрій Ткач намагався відрадити колегу. «Не роби цього. Назад дороги не буде. Буде дуже важко, я по собі знаю», — попередив Ткач.

«Я приймаю челендж від Олексія Суровцева і кидаю виклик Івану Люленову. Зустрінемося на паркеті. Ой йооооооооо», — рішуче відповіла Анастасія.

Нагадаємо, раніше оголосили перших учасників нового сезону «Танців із зірками». Ними стали Джамала, Фагот, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька.

Головним хореографом проекту стала Олена Шоптенко.

А новим суддею став колишній учасник шоу «Холостяк», чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський.

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