Назад дороги не буде: зірка «Жіночого Кварталу» Настя Оруджова стала учасницею «Танців з зірками»
Зірка «Жіночого Кварталу» Анастасія Оруджова прийняла виклик від Олексія Суровцева і стала учасницею популярного шоу «Танці з зірками». Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши відповідне відео.
Анастасія повідомила, що з радістю вийде на паркет. Хоча комік Юрій Ткач намагався відрадити колегу. «Не роби цього. Назад дороги не буде. Буде дуже важко, я по собі знаю», — попередив Ткач.
«Я приймаю челендж від Олексія Суровцева і кидаю виклик Івану Люленову. Зустрінемося на паркеті. Ой йооооооооо», — рішуче відповіла Анастасія.
Нагадаємо, раніше оголосили перших учасників нового сезону «Танців із зірками». Ними стали Джамала, Фагот, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька.
Головним хореографом проекту стала Олена Шоптенко.
А новим суддею став колишній учасник шоу «Холостяк», чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський.747
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