Зірку «Дизель Шоу» Вікторію Булітко застали в ліжку з колегою

Акторку «Дизель Шоу» Вікторію Булітко, яка захопилася гіпнозом, застали в ліжку з колегою Євгеном Гашенком. Пікантне фото з'явилося на сторінці артистки в Інстаграм. Вікторія пояснила, що в ліжко їх з Євгеном «поклали» продюсери серіалу «Папаньки». У новому сезоні у героїв Булітко і Гашенка будуть навіть інтимні сцени.

«Немає сил більше приховувати — ми з Женею … колеги і друзі! Але сценаристи „Папанек“ бачать нас по-іншому. Як — стане ясно в 4 сезоні. Мені дуже комфортно зніматися з Женею. Це людина, яка не збентежить тебе якимись зайвими поглядами або тактильністю. Він дуже акуратний і максимально тримає дистанцію, як і я», — розповіла Вікторія.

Актриса говорить, що на знімальному майданчику завжди дуже весело, коли знімаються такі відверті сцени, особливо.

«Це дуже смішно, тому що в кімнаті перебуваєте не тільки ви вдвох, а навколо вас безліч людей, так це ще й чоловіки в основному — оператори, постановники, режисер. І жарти не припиняються, серйозно грати не так просто», — говорить акторка.

Выкторія написала, що рідко грає любов з Євгеном Гашенком, але в «Папаньках» їхні стосунки розвиваються інтригуюче стрімко. Їй самій цікаво спостерігати за розвитком свого персонажа.

«Ольга Миколаївна зараз, напевно, одна з улюблених ролей. Я рада тому, що в „Папаньках“ я можу бути не тільки смішною, а й драматичною, з усіма переживаннями і труднощами, які зустрічаються в реальному житті. А ще я думала, що моя Ольга Миколаївна — це прохідний персонаж, який буде тільки в одному сезоні. Що зіграю таку ось стервочку і зникну з життя Микити Сергійовича. Але завдяки нашому глядачеві і фан-групам нашої пари, ми продовжуємо будувати кіно-стосунки», — інтригує Вікторія Булітко.

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