Сумна «телепортація»: Леся Нікітюк засмутила першими фото після відпочинку у Чорногорії

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, ошелешивша шанувальників «новиною» щодо «купівлі» власного готелю у Чорногорії, повернулася до Києва.

Для того, щоб показати контраст чорногорської і української реальностей, вона використала спеціальний прийом «протиставлення». На знімках з Чорногорії, опублікованих в Instagram, Нікітюк показала, як буквально ще вчора починався її день серед блакитної води та прекрасної природи. При цьому вона тримала у руках дерев'яний кораблик з фруктами і демонстровала фігуру у бікіні персикового кольору з принтом.

А вже у понеділок в Києві телеведуча у білосніжному вбранні і міні-топі на балконі власної квартири тримала в руках не фрукти, а хліб. На її обличчі не було ні краплі макіяжу.

«Як може бути такий сильний перепад… Привіт, Київ», — написала Никитюк у коментарі до фото.

Фоловери телеведучої одразу почали жартувати з приводу «медової пахлави» і говорити, мовляв, часто буває так, що шампанському з устрицями на зміну приходить хліб.

Раніше Нікітюк виклала у мережу фото з Чорногорії, на якому вона позувала на тлі розкішної яхти. «У Чорногорії завжди є на що подивитися», — прокоментувала вона фото, можливо, маючи на увазі себе.

Фото Лесі Нікітюк із соціальних мереж.

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