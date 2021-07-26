Підняв келих за «любов та взаємини»: Кікабідзе знову засмутив хейтерів з РФ на зйомках «Сватів»

Незважаючи на завершення зйомок серіалу «Свати», який група «1 + 1 медіа» відмовилася дублювати українською, шанувальники продукту продовжують постити у Мережі фото і відео зі знімального майданчика.

Так, на фанатській сторінці зірок серіалу з'явилося відео, на якому грузинському актору Вахтангу Кікабідзе дали слово за святковим столом.

«Я хочу підняти келих за любов, за взаємини», — зауважив Вахтанг Кікабідзе.

Незважаючи на добрі і правдиві слова актора, російські хейтери завили від «образи» — як же так, слово дали акторові, який «не любить Путіна» і відомий своїм правдивим ставленням до агресії Росії проти Грузії і України!

«Кікабідзе зайвий взагалі. Особливо після його слів про Росію і росіян»,"Невже крім Кікабідзе запросити більше не було кого", — ось приклади деяких з коментарів.

Тим не менше, більшість читачів і глядачів сприйняли пост цілком позитивно, зазначивши, що у відомого грузина цілком можуть бути свої причини для любові / нелюбові до чинної російської влади, але актор і співак він хороший, тому цілком виправдано, що отримав запрошення на зйомки.

Нагадаємо, що зйомки сьомого сезону серіалу, який тривав 13 років, закінчили в Грузії.

Фото — скріншот.

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