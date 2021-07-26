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Загрози і відмова від співпраці: MELOVIN вперше розповів про наслідки свого камінг-ауту

17:19 26 липня 2021
MELOVIN

Співак MELOVIN, який зі сцени фестивалю публічно зізнався в бісексуальності, вперше пояснив своє зізнання і розповів про наслідки. Він зізнався програмі «Зірковий шлях», що почав отримувати погрози в Мережі, а деякі люди відмовилися від співпраці з ним. Каже, що це його не лякає, а більше зачепило звинувачення в бажанні попіаритися на цій темі.

«Мене образило одне, коли ЗМІ почали писати, що це хайп. Ні, це не так, адже мені важливо, щоб люди свідомо могли зробити цей крок на зустріч своїм батькам і друзям. У моєму оточенні є ті, хто боїться цього. Нещодавно трапилася така ситуація на концерті, коли двоє охоронців відмовилися працювати зі мною через моє зізнання в бісексуальності. Хейту багато, але для мене він нічого не означає. Навіть погрози в директ порізати мене не лякають. У мене є охоронець, я нічого не боюся, що я такого зробив?!» , — сказав журналістам каналу «Україна» MELOVIN.

Нагадаємо, співак на одному з музичних фестивалів публічно заявив про свою сексуальну орієнтацію, поцілувавши хлопця і дівчину на одній сцені. Але цей епізод вирізали з трансляції.

Багато артистів підтримали MELOVIN. Телеведучий Анатолій Анатоліч закликав колег до толерантності.

Гаряче підтримав молодого українського артиста Філіп Кіркоров.

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