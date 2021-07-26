Найкрасивіший чоловік світу Богдан Юсипчук одружився: хто обраниця

Відомий актор і телеведучий, володар титулу «Найкрасивіший чоловік світу» Богдан Юсипчук здивував несподіваною новиною. На своїй сторінці в Інстаграм він повідомив, що одружився і показав перші фото зі своєю обраницею. Нею стала екс-учасниця шоу «Холостяк» Юлія Бельченко, яку на проекті прозвали Зайкою.

Парі вдалося приховати свої стосунки від громадськості. Тільки в день весілля на сторінках Богдана та Юлії з'явилися спільні фото.

«Тепер тільки ми, і я його люблю. Я не хочу приховувати наші стосунки», — написала Юлія під весільним фото.

Друзі засипають молодят привітаннями.

Нагадаємо, на проекті «Холостяк» у Зайки склалися непрості стосунки з Михайлом Заливако. Вона йшла з шоу, потім поверталася. У підсумку він вибрав Анну Богдан, з якою зараз будує стосунки поза проектом.

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