«Космічна краса»: холостячка Мішина дуже незвично прореагувала на розставання з Еллертом

«Холостячка» Ксенія Мішина, яка після розставання з нареченим Олександром Еллертом почала посилено вивчати українську мову і творити новий образ себе, вирішила здивувати шанувальників ще й своїми філософськими поглядами, щоб остаточно переконати їх в «появі нової Ксю».

Так, в своєму Instagram дівчина опублікувала пост, який напевно припаде до душі багатьом українцям, так як йде врозріз з деякими загальноприйнятими уявленнями.

«Розслабитися, щоб безмежно проявитися в цьому житті. Чи не відповідати, чи не бути очікуваними, не підлаштовуватися і не підлаштовувати. Приймати світ таким, яким він є і себе в ньому. Розслабитися і стати безмежним проявом любові» — написала вона в пості.

Іншими словами, дівчина закликає не йти на поводу у навколишнього світу з його вимогами до успіху за будь-якою ціною, а більше зосередитися на любові і внутрішніх відчуттях. Такий заклик більше схожий на ідеологію американських хіпі часів їх «золотого століття», а не на постулати процвітання українського шоу-бізу.

Очевидно, Ксенія Мішина зважилася на подібні висловлювання через те, що зараз переживає не найпростіший період у своєму житті після розставання з Олександром Еллерт. Більш того, можливо, і сам факт несподіваного розставання закоханих був викликаний необхідністю «трансформації душі» Ксю.

Незважаючи на несподівані висловлювання телеведучої, читачі сторінки з ентузіазмом відгукнулися на її думки, а також відзначили новий образ красуні. Очевидно, Ксенії Мішиной вдалося «зачепити струни» в душі фоловерів.

Нагадаємо, колишній «наречений» Ксенії Олександр Еллерт не нудьгує в її відсутність, і навіть показав дівчину, якій зобов'язаний ранніми підйомами.

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