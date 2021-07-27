Оля Полякова змусила доньку Машу у Франції стояти біля плити: «Мама хоче борщу»

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно активно захищала старшу доньку Машу від хейтерів, вирушила разом з сім'єю на Лазурне узбережжя Франції. Про це вона натякнула в сторіс на своїй сторінці в Instagram.



І там на Олю, схоже, несподівано нахлинула «туга за батьківщиною»: їй захотілося справжнього борщу.



А жертвою подібних «бажань» стала старша донька Маша, яку мама заставила чистити картоплю й куховарити.



«Приїхали до Франції їсти ніжки дивні, а їмо борщ. Спасибі, мам», — відповіла Маша.



Мама у відповідь запитала, що їй може не подобатися.



«Подивися який вид навколо, борщ тут буде заходити дивовижно», — повідомила вона.



Завдяки зусиллям Олі, яка дістала у Франції буряк та інші овочі, і Маші, яка виконала всю необхідну роботу, вийшов відмінний борщ.

Увечері мама та донька відправилися у місцевий ресторан, але на наступний день співачка несподівано прийшла до невтішних висновків: оскільки тусовки на Ібіці та Ніконосі скасували, любителів шикарного нічного життя чекає сумна доля.



"Ми всі здохнемо з нудьги", - закричала розчарована Оля.

Очевидно, доведеться сподіватися тільки на український борщ.



Нагадаємо, перед відпусткою Полякова презентувала новий кліп «Доросла дівчинка», в якому продемонструвала епатажні образи.

фото instagram.com/polyakovamusic/





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