26.89 / 27.10 31.61 / 31.98
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Оля Полякова змусила доньку Машу у Франції стояти біля плити: «Мама хоче борщу»

8:13 27 липня 2021
Полякова

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно активно захищала старшу доньку Машу від хейтерів, вирушила разом з сім'єю на Лазурне узбережжя Франції. Про це вона натякнула в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

І там на Олю, схоже, несподівано нахлинула «туга за батьківщиною»: їй захотілося справжнього борщу.

А жертвою подібних «бажань» стала старша донька Маша, яку мама заставила чистити картоплю й куховарити.

«Приїхали до Франції їсти ніжки дивні, а їмо борщ. Спасибі, мам», — відповіла Маша.

Мама у відповідь запитала, що їй може не подобатися.

«Подивися який вид навколо, борщ тут буде заходити дивовижно», — повідомила вона.


Завдяки зусиллям Олі, яка дістала у Франції буряк та інші овочі, і Маші, яка виконала всю необхідну роботу, вийшов відмінний борщ.

Увечері мама та донька відправилися у місцевий ресторан, але на наступний день співачка несподівано прийшла до невтішних висновків: оскільки тусовки на Ібіці та Ніконосі скасували, любителів шикарного нічного життя чекає сумна доля.

"Ми всі здохнемо з нудьги", - закричала розчарована Оля.

Очевидно, доведеться сподіватися тільки на український борщ.

Нагадаємо, перед відпусткою Полякова презентувала новий кліп «Доросла дівчинка», в якому продемонструвала епатажні образи.

фото instagram.com/polyakovamusic/


277

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

центр зайнятості

Стояти на обліку необхідно: пенсіонерам пояснили, як буде враховуватися до трудового стажу час без роботи

Ксенія Мішина

«Космічна краса»: холостячка Мішина дуже незвично прореагувала на розставання з Еллертом

Ребрик

Не цілуйте в обличчя й мастіть господарським милом: Ліля Ребрик дала прихильницям кілька незвичайних порад

Платити доведеться втричі дорожче: стало відомо, що чекає на українців, які не встановили лічильники газу

Платити доведеться втричі дорожче: стало відомо, що чекає на українців, які не встановили лічильники газу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.