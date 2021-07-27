«Малиха в трусах»: Маша Єфросиніна зачарувала розкішною фігурою у нижній білизні

Українська телеведуча Маша Єфросініна, яка недавно вперше зважилася роздягнутися до нижньої білизни для зйомки, продовжує публікувати в мережі пікантні фото.

Так, в Instagram 42-річна зірка опублікувала серію знімків з нової фотосесії для одного з брендів.

«Я все знаю, про сліди від шлеек бюстгальтеру на плечах … Про те, як чашка DD йде лише у обхваті 95 і не менше… Знаю, як свербить шкіра на грудях від синтетики… і як впиваються у залози кісточки від чашок… Знаю не з чуток ! Вірніше, знала, але стала швидко забувати — білизна нового покоління з дихаючої мембрани … щодня стирає цей жах з моєї пам'яті», — написала вона.

Фоловери телеведучої не втрималися і поспішили зазначити, як розкішно вона виглядає у нижній білизні. І першими коментарі розмістили колеги Єфросиніної.

«Перший раз я лайкнув малу в трусах за довгий час», — написав Андрій Бєдняков. «Маша, ну яка краса», — зазначила колишня дружина Потапа Ірина Горова. Не менш емоційними були й інші користувачі.

Нагадаємо, що телеведуча у травні, на свій день народження, разом з чоловіком вирушила відпочивати у Мексику. У мережі відзначили, що Маша Єфросиніна відмінно виглядає і схудла.

Фото Маші Єфросиніної із соціальних мереж.

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