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Андрій Федінчик розкрив причини скандальної бійки

11:16 27 липня 2021
Андрій Федінчик

Відомий український актор Андрій Федінчик, який оскандалився через бійку, після паузи пояснив причину своєї агресивної поведінки. За словами артиста, зараз він переживає непростий період в житті. Часом йому складно справлятися з гнівом.

«Ніхто не винен, крім мене. Стільки будувати все і все зруйнувати. У мене проблема з контролем гніву і емоцій. Буквально три дні тому у мене з дружиною відбулася розмова, що я повинен звернутися до фахівця (психіатра), але я цього не зробив. Так, у мене розхитана нервова система. Багато роботи і особисті проблеми, про які не хочу говорити. Вибачте всі!», — прокоментував Федінчик в сюжеті ТСН на каналі 1+1.

Він шкодує про інцидент. Каже, що почувається недобре, на його обличчі видно синці.

Нагадаємо, інцидент стався в Подільському районі Києва. Актор катався на самокаті біля житлового комплексу. Після того, як один з водіїв зробив йому зауваження, Федінчик почав лаятися, а потім намагався витягти водія з машини і спровокував бійку.

Дружина Федінчика, акторка Наталя Денисенко в Мережі попросила вибачення за поведінку свого чоловіка.

Як говориться в сюжеті, поліція провадження поки не відкривала. Автомобіліст написав заяву, але ще не вирішив, чи давати хід справі або пробачити Федінчику його поведінку.

Андрій Федінчик з дружиною Наталією Денисенко недавно відзначили четверту річницю весілля. Подружжя виховує сина Андрія.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Денисенко розповіла про сімейне життя і зйомки нового сезону серіалу «Кріпосна».

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