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«Україна має талант» 10-й сезон: стали відомі імена суддів

11:50 27 липня 2021
Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот

Канал СТБ розкрив імена основної трійки зіркових суддів десятого сезону популярного проєкту «Україна має талант». Ними стали: Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Всі вони вперше сядуть у суддівські крісла.

Сергій Притула — телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер першого україномовного гумор-шоу. Саме Притула вже кілька років веде Національний відбір на «Євробачення». Євген Кот — топовий хореограф-постановник, танцювальний талант якого колись відкрив проєкт «Танцюють всі!». Ксенія Мішина — актриса, що стала популярною після участі у серіалі «Кріпачка» та проєкті «Холостячка».

— Відчуваю наснагу від того, що стану частиною добрих історій, які надихають, — сказала Ксенія. — Я з великим трепетом ставлюся до такого явища, як Талант, вважаю, що в Україні дуже багато обдарованих людей, і зі свого боку зроблю все, щоб країна про них дізналася та подарувала їм нові можливості. Адже це так важливо — втілювати у життя свої мрії та вміння.

У складі зіркового журі «Україна має талант» з'явиться й четвертий суддя. На честь 30-річчя незалежності України в різних випусках шоу до Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота приєднаються люди, яких українці називають гордістю країни: олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України підіймався на різних міжнародних аренах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що в Києві вже стартували зйомки телевізійних кастингів десятого ювілейного сезону, присвяченого 30-річчю Незалежності України. Прем'єра шоу відбудеться в осінньому телесезоні, а його ведучим став Григорій Решетник, відомий за проєктом «Холостяк».

Фото СТБ

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