«Я ще поживу»: Кіркоров осоромився при прощанні з Пугачовою на очах у Галкіна

В одній з груп TikTok з'явилося відео, очевидно, зняте кілька років тому. Дія в ролику відбувається напередодні Нового року, головні герої — Алла Пугачова та два її чоловіка — нинішній Максим Галкін та колишній Філіп Кіркоров.



«Аллочка, якщо я тебе більше не побачу — ще раз з Новим роком!» — говорить Кіркоров, звертаючись до Пугачової та маючи на увазі «не побачу до Нового року».



«Боже, який жах! Я ще поживу, Філя», — обурилася співачка, показуючи, що зрозуміла його слова як «прощання назавжди».



«Я хотів попрощатися, про всяк випадок», — пояснює Кіркоров Галкіну.

«Я все зрозумів, і Алла зрозуміла», — багатозначно відповідає той.



«Я переходжу в мульти ФД!», — додають автори акаунту слова АлліПугачової.



Слід пояснити, що «мульті-ФД» — це мульти-фандом — поняття, коли людина є шанувальником більш ніж одного виконавця або групи. Мабуть, таким чином у мережі вирішили «пропіарити» поняття, використавши архівний ролик.



У той же час прихильники артистів із задоволенням згадали відео, і прокоментували події, що відбуваються в ньому. Коментатори

відзначили гумор Алли Пугачової та «нетактовність» Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, у мережі писали, що Пугачова та Кіркоров останнім часом перестали спілкуватися. Примадонна навіть не приїхала на день народження доньки Кіркорова, яку назвали на її честь. Але ось на дні народження Крістіни Орбакайте колишнє подружжя зустрілися. Галкін і Пугачова станцювали під ліричну композицію, яку виконав співак і навіть підспівували Кіркорову.



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