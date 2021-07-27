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Кіркоров показав голу попу у стрінгах на вулиці Нью-Йорку і був покараний за це пітоном

14:23 27 липня 2021
Філіп Кіркоров

Російський співак Філіп Кіркоров, який то потрапляв до списків небажаних осіб в Україні, то виключався з нього, відправився в Нью-Йорк, де під час масового заходу на вулицях міста з ним стався курйозний випадок.

У Instagram Кіркоров виклав відео, зняте увечері в Нью-Йорку. Співак щосили «селфився», показуючи, що відбувається навколо. Особливу увагу він приділив напівоголеній довговолосій дівчині у червоних стрінгах — його камера постійно слідувала за нею, показуючи глядачам мало приховану трусиками «п'яту точку».

Знімаючи відео, співак робив «великі очі» і мімікою показував своє ставлення до подій. Але у якийсь момент він закричав від жаху.

Виявилося, що у кадр Кіркорова потрапила велика змія, яку носив на руках хлопець. Можливо, він пропонував туристам робити фото з рептилією. Спільні кадри дісталися росіянину безкоштовно. Можливо, обійшлися у пару нервових клітин.

Нагадаємо, що 11 червня 2021 року у Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення Кіркорова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. У відповідь російський співак, який часто незаконно їздить до окупованого РФ Криму, заявив, що це — абсурд і навіть заспівав українською «Рідна мати моя, ти ночей не доспала …»

В СБУ після виключення Кіркорова з «чорного списку» заявили, що це пов'язано із судовими прецедентами, і що потрібна додаткова обробка цього питання.

Фото Філіпа Кіркорова з соціальних мереж.

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