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Красиві і щасливі: онука Софії Ротару відзначила з бойфрендом річницю відносин в Італії

15:16 27 липня 2021
Соня Євдокименко і Денис Жданов

Український IT-підприємець Денис Жаданов — бойфренд онуки співачки Софії Ротару, Соні Євдокименко, з якою він відзначав 20-річчя дівчини, показав, як вони вдвох відпочивають у Італії.

У Instagram він виклав фото, на якому вони зображені вдвох. «Солодке життя в Італії», — йдеться у коментарі.

 

Як можна зрозуміти з фото, Денис Жданов та і Соня, яка на 13 років молодша за нього, провели чудові дні у італійському місті Портофіно, який знайомий українцям за фільмами за участі Адріано Челентано.


Раніше причину поїздки в Італію називала і сама онука народної артистки. «Відзначаємо рік любові і насолоди», — писала вона у соцмережі.

В Італії молоді люди відвідували місцеві ресторани, їздили у гори, на пляж і весело проводили час.

Нагадаємо, що відносини пари розвиваються дуже стрімко протягом останнього року: Денис зробив Соні пропозицію руки і серця, але її бабуся була не в захваті від такого повороту подій. І тепер дівчина, ймовірно, виконує умови, поставлені перед нею сім'єю: спочатку освіту, а потім заміжжя. Втім, більш точною інформацією родина поки не ділиться.

Фото зі сторінки Дениса Жданова у соціальних мережах.

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