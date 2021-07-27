Дуейн Джонсон в «Круїзі у джунглях» і «Невдалий трах, або Божевільне порно»: що подивитися у кіно з 29 липня

У четвер, 29 липня, в український прокат виходять сім нових фільмів. Шанувальники Дуейна Джонсона та Емілі Блант зможуть побачити своїх кумирів разом у пригодницькій комедії «Круїз у джунглях», яка претендує на право називатися «прем'єрою тижня». Конкуренцію їй складають тріумфатор Берлінського міжнародного кінофестивалю «Невдалий трах, або Божевільне порно» та нова робота режисера М. Найт Ш`ямалана «Час», яка зараз очолює в американському прокаті рейтинг найкасовіших фільмів тижня. Кейт Бекінсейл порадує армію своїх фанатів в комедійному бойовику «Красуня на драйві». А тим глядачам, кому здасться недостатньо страшним «Час», пропонується ще три фільми у жанрі жахів або трилерів: «Демонік», «Пограйся зі мною», «Викрадач жінок».

«Круїз у джунглях»

(16+, США, Walt Disney, пригоди, комедія, бюджет — 200 мільйонів доларів)

В основі сюжету фільму — однойменний атракціон у тематичному парку розваг. Не поспішайте поблажливо знизувати плечима. Одного разу таку ж штуку компанія Walt Disney вже провернула й зняла культових «Піратів Карибського моря»! Хто знає, можливо, на «Круїз у джунглях» так само чекає неймовірний успіх. Для цього є всі підстави — захопливий сюжет, гумор, напруга, а також зірки першої величини, які знялися у стрічці. Це Дуейн Джонсон (кілька частин бойовика «Форсаж», дві частини «Джуманджі», «Ремпейдж») і Емілі Блант («Тихе місце», «Дівчина в поїзді», «Мері Поппінс повертається»). Зняв фільм Жауме Колєт-Серра. Його попередні режисерські роботи доводять, що він набив руку на бойовиках. Взяти хоча б кілька стрічок з Ліамом Нісоном у головній ролі — «Невідомий», «Повітряний маршал», «Пасажир». Ідея зняти «Круїз у джунглях» виникла ще у 2004 році. Однак до її реалізації Walt Disney приступила тільки у 2015 році. Вже тоді було оголошено, що головну роль зіграє Дуейн Джонсон. У фільмі звучить пісня Nothing Else Matters рок-групи Metallica, прем'єра якої відбулася ще у 1992 році. Музиканти спеціально для «Круїзу у джунглях» записали її нову версію. До речі, вихід стрічки у прокат двічі переносили. Фільм був повністю готовий ще два роки тому. Прем'єру спочатку перенесли з жовтня 2019 року на липень 2020 року. Керівництво Walt Disney вирішило, що так буде краще, але ніхто й припустити не міг, що почнеться пандемія коронавірусу, яка надовго закриє кінотеатри по всьому світу.

«Невдалий трах, або Шалене порно»

(18+, Румунія — Хорватія — Чехія, microFILM, комедія, бюджет — 1 мільйон доларів)

У березні 2021 року ця стрічка отримала головний приз Берлінського міжнародного кінофестивалю «Золотий ведмідь». Режисер Раду Жуде розповідає історію шкільної вчительки історії, яка разом з чоловіком записала домашнє секс-відео. Комп'ютер, на жорсткому диску якого зберігається запис, потрапляє у ремонт. Майстер дивиться відео й викладає на одному з закритих форумів в Інтернеті, але незабаром відео спливає на всіх порносайтах. Звичайно, у вчительки виникли серйозні неприємності на роботі. Жуде перетворює цю історію спочатку на комедію, потім на політичний памфлет, після чого змушує глядачів серйозно задуматися, що сьогодні є непристойністю насправді та чому більшість людей настільки лицемірно ставиться до сексу. У фільмі знялися румунські актори Катя Паскарю, Клаудія Єремія, Олімпія Малаі, Никодим Унгуряну. У деяких країнах стрічка зовсім не потрапила до прокату. Касові збори переможця Берлінале-2021 поки що вельми скромні — 212 тисяч доларів.

«Час»

(16+, США, Universal Pictures, містика, трилер, бюджет — 18 мільйонів доларів)

Подружжя з двома дітьми вирушає на тропічний курорт у свою останню спільну відпустку. Після повернення вони мають намір розлучитися. У готелі вони дізнаються про якийсь віддалений, але дуже гарний пляж. Місце дійсно виявляється приголомшливим. На пляжі вже є кілька туристів різного віку. Однак незабаром відпочинок в райському місці перетворюється на жах. І залишити пляж виявляється неможливо… Зняв картину відомий голлівудський режисер М. Найт Ш`ямалан. Він прославився у 1999 році, представивши містичний трилер «Шосте почуття» з Брюсом Віллісом у головній ролі. Потім кожна нова робота Ш`ямалана спричиняла запеклі дискусії, розбиралася по кісточках. Одні захоплюються його фільмами, інші вважають, що режисер не виправдав кредит довіри, що отримав після «Шостого почуття». Такі полярні думки викликали практично всі наступні стрічки Ш`ямалана: «Невразливий», «Знаки», «Таємничий ліс», «Явище», «Спліт», «Скло». Фільм «Час» (оригінальна назва Old, що можна перевести як «Старий») не став винятком. Режисерові в черговий раз вдалося викликати гарячі суперечки у ЗМІ та соцмережах. Головні ролі в стрічці виконали відомий мексиканський актор Гаель Гарсіа Берналь («Сука-любов», «І твою маму теж») та популярна актриса з Люксембургу Вікі Кріпс («Дівчина, яка застрягла в павутині»). У США й Канаді фільм вийшов у прокат 23 липня та зібрав вже 23 мільйони доларів. Він очолює рейтинг найкасовіших фільмів тижня.

«Красуня на драйві»

(16+, США, Amazon Studios, комедійний бойовик)

Оригінальна назва фільму Jolt, що перекладається як «Поштовх», «Струс». Вона точно передає ідею картини, проте українські прокатники, як це часто буває, вирішили, що це не приверне увагу глядачів. Тому вирішили погратися з назвами фільмів, які нещодавно йшли у кінотеатрах і зібрали непогану касу. Ось ми й отримали результат — «Красуня на драйві». До речі, у Росії пішли тим же шляхом, але у них підсумок трохи відрізняється — «Красотка на взводе». Під такою назвою фільм частіше зустрічається в Інтернеті. Головна героїня страждає на неконтрольовані спалахи люті. У такому стані вона цілком може вбити або сильно скалічити людину. Тому гарній сексуальній жінці доводиться постійно носити спеціальний жилет. Щойно цей пристрій вловлює підвищення у крові рівня кортизолу, він б'є красуню струмом. І цей «струс» допомагає їй швидко повернутися до нормального психічного стану. Одного разу вона закохується у чоловіка, але хтось його вбиває. Поліція вважає красуню головною підозрюваною, тож їй потрібно знайти справжнього вбивцю. Але діяти рішуче заважає жилет… Головну роль виконала популярна актриса Кейт Бекінсейл («Ван Гелсінг», серія фільмів «Інший світ»). У стрічці також знялися лауреат трьох премій «Еммі» та двох премій «Золотий глобус» Стенлі Туччі («Диявол носить Prada», «Голодні ігри») й володарка премій «Оскар» і BAFTA Сюзан Сарандон («Мрець іде», «Тельма та Луїза». Зняла фільм Таня Векслер («Без істерики!»).

«Демонік»

(16+, Канада, VVS Films, жахи)

Прем'єра фільму відбулася у березні на Берлінському міжнародному кінофестивалі. В основі стрічки конфлікт між матір'ю та дочкою, що триває десятиліттями й за яким ховаються надприродні сили. Демони у будь-який момент можуть вирватися назовні… Зняв фільм канадський режисер Ніл Бломкамп. Він встиг голосно заявити про себе попередніми фільмами — «Район № 9», «Елізіум», «Робот Чаппі». Головну роль виконала Карлі Поуп (серіал «Форс-мажори»).

«Пограйся зі мною»

(16+, Мексика, Video Cine, жахи, містика)

В Інтернеті фільм відомий також під назвою «Лялька». 18-річна дівчина влаштовується нянею у багату родину. Вона повинна наглядати за трьома дітьми. Старша дитина виявляється некерованим хлопчиком з вельми паскудним характером. Юна няня розповідає дітям історію про злого демона Мормо, який з`являється у вигляді дитини. Вона й не підозрює, що влучила у яблучко! Зняв фільм режисер Адріан Гарсія Больяно за власним сценарієм. Фільм жахів мав великий успіх у мексиканському прокаті, чим і привернув увагу власників американських кінотеатрів. Касові збори на сьогодні складають 1,8 мільйона доларів. Головну роль виконала популярна мексиканська актриса Ліз Дієппа.

«Викрадач жінок»

(16+, США — Ісландія, Fulton Street Entertainment, трилер)

У престижному американському коледжі починають пропадати студентки. Всі дівчата вчилися на курсі у професора соціології. Незабаром поліція знаходить розчленований труп однієї з них. За розслідування береться місцевий детектив… В оригіналі фільм називається Women — «Жінки». Однак в Інтернеті він відомий як «Препод: Історія Галатеї». Погодьтеся, метаморфози з назвою картини й самі схожі на заплутаний трилер! Зняв фільм ісландський режисер Антон Сіґурдссон. У картині задіяні Анна Елізабет (серіал «Тендітні створіння»), Анна Марі Доббінс («Майже друзі»), Кайлі Дельре (серіал «Кобра Кай»), Ентоні Дель Негро («Природний відбір»).

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, які фільми вийшли у прокат в українських кінотеатрах минулого тижня, з 22 липня.

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