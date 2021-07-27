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Шоу-бізнес

Поки Мішина закликає до любові: Еллерт показав улюблену «шмоточницю»

15:57 27 липня 2021
олександр Еллерт

Після розриву з Олександром Еллертом «Холостячка» Ксенія Мішина готується до нових телепроектів і публікує в соцмережах філософські роздуми про кохання. Еллерт тим часом вирішив більше часу приділяти дочці — 13-річній Елі. «Моя шмоточниця», — називає її Олександр і публікує в сторіз відео зі спільного виїзду на природу.

Тато з донькою влаштували сімейний пікнік на пляжі.

Також Еллерт похвалився художніми талантами дочки.

Нагадаємо, раніше Еллерт показав, що за дівчина будить його вранці після розставання з Ксенією Мішиною. Олександр дуже загадково розповів про причини розриву, а Ксенія попросила не дошкуляти їй такими запитаннями.

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