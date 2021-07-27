«Літо у басейну»: Приходько викликала неоднозначну реакцію відвертим «луком»

Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно змістовно відповіла своїм хейтерам, заявивши, що не буде підлаштовуватися під їхні «забаганки», виклала у мережу відео, на якому позує в купальнику.

Відео з фотосесією у басейні співачка виклала в Instagram, поцікавившися у фоловерів, де вони встигли побувати цього літа.

Приходько позувала фотографу, спираючись руками та животом на бортик басейну. З цього ракурсу добре проглядалися груди співачки — на ній був надітий білий купальник з прозорими темними вставками.

Під цим постом однією з перших «відзначилася» онука екс-прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Маша, яка заявила, що цього літа вона вважає за краще автозагар. Деякі фоловери писали, що збираються їхати у відпустку, а інші більше звертали увагу на фігуру Анастасії.

Нещодавно Анастасія Приходько, висловившись з приводу нинішніх трендів у мережі, потрапила у скандал з тік-токерами .

Фото зі сторінки Анастасії Приходько у соцмережах.

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