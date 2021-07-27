Модель-трансгендер, яка була «живим Кеном», хоче трансплантувати матку і завагітніти від самої себе

Модель-трансгендер, телезірка та медійна персона Джессіка Алвес, яка раніше була відома як Родріго Алвес і витратила купу грошей на те, щоб стати схожою на «живого Кена» (бойфренда ляльки Барбі), заявила в інтерв'ю журналу Closer, що після операції зі зміни статі хоче скоріше позбутися незайманості. А також збирається стати першою у світі трансгендерною жінкою, яка трансплантує собі матку і завагітніє.

37-річна бразилійка, яка постійно проживає в Британії, хоче стати матір'ю найближчим часом. Вона мріє завести кілька дітей. Та вже обговорювала свої наміри з лікарями.

Джессіка, яка перенесла сотні пластичних операцій та косметичних процедур зі зміни зовнішності, каже, що відчує себе повноцінною, якщо народить дитину. Причому для зачаття вона готова використовувати свою власну сперму, яку заморозила, ще коли була чоловіком.

Раніше «ФАКТИ» писали — що стала чоловіком актриса Елен Пейдж показала голий торс після видалення грудей.

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