«Волосся ворушиться від жаху»: колишня дружина Меладзе відверто розповіла про пережиті страхи

Ірина Меладзе, колишня дружина співака Валерія Меладзе, зізналася, що не лише вірить в потойбічний світ, але навіть бачила речі, які раціонально пояснити неможливо. Про пережиті страхи Ірина розповіла в Instagram.

Події відбувалися вісім років тому, коли Ірина з родиною поїхали відпочивати. «Ми знімали будинок. Я вночі дивилася оскароносний фільм „Нафта“ з Деніелом Льюїсом. Діти спали на другому поверсі. Було близько третьої години ночі. Під екраном стояла ТВ-стійка, де лежав пластиковий контейнер від диску… Раптом на моїх очах ця коробка перевернулася… Я завмерла від жаху, дивилася на цю коробку, сподіваючись, що мені здалося. Секунд через 10 цей контейнер чітко на моїх очах знову перевернувся в початкове положення… Тоді я зрозуміла, як ворушиться волосся від жаху на голові», — згадує Ірина Меладзе.

Спостерігаючи загадкові явища, Ірина спочатку не могла рухатися, а потім знайшла в собі сили вимкнути телевізор і втекти на другий поверх. «Було ясно одне: паралельний світ існує і іноді проявляє себе з якоюсь метою», — прийшла до висновку Меладзе.

Нагадаємо, раніше Ірина Меладзе прояснила, як ставиться до колишнього чоловіка і його нинішньої дружини Альбіни Джанабаєвої і чому не вітала їх з народженням дочки.

Фото irinameladze_ / Instagram

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